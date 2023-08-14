Криминал 14 августа 2023, 14:14 Уголовное дело возбудили после прыжка спасавшейся от домогательств школьницы из окна в Ижевске ТАСС: дело возбудили после прыжка спасавшейся школьницы с 4-го этажа в Ижевске РИА «Новости»

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как 15-летняя школьница выпрыгнула из окна в Ижевске, спасаясь от домогательств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Дело возбуждено по статье 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“», — уточнил собеседник агентства.

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Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук написала в своем Telegram-канале, что пострадавшую госпитализировали. Школьница находится в тяжелом состоянии, за ней наблюдают лучшие нейрохирурги республики.

«В ближайшее время планируется проведение операции», — сообщила заместитель председателя регионального правительства.

По данным Telegram-канала Baza, вечером 12 августа девочка-подросток зашла в гости к 34-летнему знакомому. Пострадавшая сообщила, что мужчина начал к ней приставать, поэтому она спрыгнула с четвертого этажа, не выдержав давления. Школьница сломала позвоночник из-за падения, указали авторы Telegram-канала.