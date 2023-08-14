Происшествия 14 августа 2023, 12:15 Девятиклассница выпрыгнула с 4 этажа из-за домогательств 34-летнего педофила Baza: в Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от педофила РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа многоквартирного дома. Девочка спасалась от домогательств 34-летнего мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Источник указал, что вечером 12 августа школьница зашла в гости к знакомому, однако тот стал домогаться ее. Подросток попыталась спастись от мужчины, выпрыгнув из окна четвертого этажа.

Реклама

Девочку обнаружили вечером у дома на Пушкинской улице Ижевска. После прыжка девятиклассница была в тяжелом состоянии. Ее срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом позвоночника. Девочку поместили на восстановление под наблюдением медработников.

По данным РИА «Новости», против предполагаемого педофила возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ, ход его расследования поставлен на контроль», — указали в пресс-службе удмуртской прокуратуры.

Наказание по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области за насильственные действия сексуального характера осудили 37-летнего мужчину.