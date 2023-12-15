Знаменитости 15 декабря 2023, 11:22 Сценариста второго «Бумера» заочно судили за фейки об армии Басманный суд приговорил Ивана Вырыпаева к 8 годам колонии за фейки об армии

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Басманный суд Москвы приговорил режиссера, сценариста, продюсера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о действиях армии. Его объявили в международный розыск, сообщила Генпрокуратура России.

Одного из сценаристов картины «Бумер. Фильм второй», режиссера фильмов «Кислород», «Короткое замыкание», автора пьесы «Пьяные» судили по статье 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Суд постановил, что с марта по декабрь прошлого года он распространял в интернете фейки о действиях военных на Украине.

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Иван Вырыпаев скрылся за границей, его объявили в международный розыск. Басманный суд заочно приговорил кинематографиста к восьми годам колонии общего режима и на четыре года запретил администрировать сайты.

В 2014 году Иван Вырыпаев переехал в Польшу. Через несколько лет он отказался от российского гражданства.