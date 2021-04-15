Ученому Голубкину предъявили обвинение в госизмене

Обвинение в государственной измене предъявили следователи ученому Валерию Голубкину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Тимошенко.

Защитник ученого подчеркнул, что своей вины его подзащитный не признал. Адвокат подчеркнул, что защитника отправили в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» из-за положительного теста на коронавирус.

«Врачи выявили у Голубкина коронавирус, в связи с этим он госпитализирован в больницу „Матросской тишины“», — рассказал Александр Тимошенко.

О задержании и аресте Валерия Голубкина по подозрению в государственной измене стало известно в минувший вторник, 13 апреля. Лефортовский суд Москвы отправил ученого в следственный изолятор до 12 июня. Подробности самого дела в суде не раскрыли.

По данным СМИ, Валерий Голубкин числится профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики в МФТИ, а также работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского (ЦАГИ).

В МФТИ заявили, что Голубкин не участвовал в научной работе вуза и не имел доступа к сведениям, попадающим под государственную тайну.