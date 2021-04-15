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    15 апреля 2021, 12:37

    Ученому Голубкину предъявили обвинение в госизмене

    Анатолий Минкин

    Обвинение в государственной измене предъявили следователи ученому Валерию Голубкину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Тимошенко.

    Ученому Голубкину предъявили обвинение в госизмене

    Защитник ученого подчеркнул, что своей вины его подзащитный не признал. Адвокат подчеркнул, что защитника отправили в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» из-за положительного теста на коронавирус.

    «Врачи выявили у Голубкина коронавирус, в связи с этим он госпитализирован в больницу „Матросской тишины“», — рассказал Александр Тимошенко.

    О задержании и аресте Валерия Голубкина по подозрению в государственной измене стало известно в минувший вторник, 13 апреля. Лефортовский суд Москвы отправил ученого в следственный изолятор до 12 июня. Подробности самого дела в суде не раскрыли.

    По данным СМИ, Валерий Голубкин числится профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики в МФТИ, а также работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского (ЦАГИ).

    В МФТИ заявили, что Голубкин не участвовал в научной работе вуза и не имел доступа к сведениям, попадающим под государственную тайну.