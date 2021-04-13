Россиянина арестовали по подозрению в госизмене. СМИ назвали его профессором МФТИ

Лефортовский суд Москвы арестовал Валерия Голубкина по делу о государственной измене. В следственном изоляторе он останется до 12 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. СМИ утверждают, что он сотрудник МФТИ.

«Мера пресечения в отношении подозреваемого в государственной измене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», — заявила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Подробностей о самом уголовном деле в пресс-службе суда не привели.

На сайте института указано, что Голубкин занимает должность профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он имеет статус доктора технических наук. В вузе он читает курс «Аэродинамика больших скоростей».

В сферу научных интересов входят гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм и генетические алгоритмы оптимизации.

В МФТИ в беседе с РИА «Новости» заявили, что Голубкин не участвует в научной работе вуза и не имеет доступа к сведениям, попадающим под государственную тайну. Там отметили, что также он работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского.