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    13 апреля 2021, 13:45

    Россиянина арестовали по подозрению в госизмене. СМИ назвали его профессором МФТИ

    Анатолий Минкин

    Лефортовский суд Москвы арестовал Валерия Голубкина по делу о государственной измене. В следственном изоляторе он останется до 12 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. СМИ утверждают, что он сотрудник МФТИ.

    «Мера пресечения в отношении подозреваемого в государственной измене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», — заявила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

    Подробностей о самом уголовном деле в пресс-службе суда не привели.

    На сайте института указано, что Голубкин занимает должность профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он имеет статус доктора технических наук. В вузе он читает курс «Аэродинамика больших скоростей».

    В сферу научных интересов входят гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм и генетические алгоритмы оптимизации.

    В МФТИ в беседе с РИА «Новости» заявили, что Голубкин не участвует в научной работе вуза и не имеет доступа к сведениям, попадающим под государственную тайну. Там отметили, что также он работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского.