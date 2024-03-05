Криминал 05 марта 2024, 10:26 Участников экстремистской секты в Иркутске отправили в колонию Суд в Иркутске вынес приговор девяти участникам организации «Свидетели Иеговы» Freepik

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Девятерым участникам запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* вынесли приговор. Они проведут в колонии общего режима от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

В суде установили, что подсудимые продолжали работать в религиозной организации, которую Верховный Суд Российской Федерации признал экстремистской. Обвиняемые устраивали собрания участников организации, религиозные выступления и богослужения на этих встречах, используя экстремистскую литературу. Лидеры секты также собирали деньги под предлогом пожертвований на деятельность организации. В итоге им удалось собрать около 463 789 рублей.

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Суд отправил шестерых подсудимых на год и два месяца в колонию общего режима. Им запретили заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях, еще пять лет — в общественных или религиозных организациях.

Двоим участникам секты назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет и четыре месяца, с лишением права заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях, общественных или религиозных организациях на пять лет, а также год и два месяца колонии общего режима.

Еще одного участника организации приговорили к лишению свободы на три года. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с участием в общественных или религиозных объединениях, общественных или религиозных организациях на три года, с ограничением свободы на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее в Нижегородской области пресекли деятельность секты «Свидетели Иеговы»*. Правоохранители задержали 15 ее участников.

* Запрещенная в России экстремистская организация.