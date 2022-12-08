Криминал 08 декабря 2022, 15:33 Убивший семью из трех человек в Омской области подросток признал свою вину Прокуратура Омской области сообщила, что 17-летний подросток признал вину в убийстве семьи РИА «Новости»

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Подросток, убивший семью в Омской области по просьбе своей 14-летний подруги, признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В конце января 17-летний юноша в деревне Юрьевке расправился с матерью, отчимом и младшей сестрой — инвалидом своей приятельницы. Женщина, ее сожитель и десятилетняя девочка скончались от ножевых ранений. Старший ребенок убежал со своим шестилетним братом к соседям, якобы спасаясь от убийцы.

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Следствие выяснило, что именно 14-летняя девочка подговорила друга пойти на убийство. Она пообещала, что после смерти родственников никто не станет мешать их отношениям.

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Подростки вместе продумали план преступления. Парень взял у своего знакомого штык-нож и наточил его. В ночь на 22 января с заднего двора он зашел в дом через дверь, которую открыла подруга. Подросток расправился с жертвами.

«Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, его сообщница признала вину частично», — сказали в пресс-службе.

Подростки сознались в убийстве еще на допросе. Парень в подробностях рассказал о случившемся и отдал орудие убийства и окровавленную одежду. Девушка на суде частично признала свою вину. Она отметила, что не хотела смерти сестры-инвалида.