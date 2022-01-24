Омского подростка арестовали на два месяца по делу об убийстве семьи

В Омской области отправили под арест одного из двух подростков, которые признались в убийстве семьи. Молодой человек проведет два месяца в следственном изоляторе.

Меру пресечения для 17-летенго жителя села Юрьевка выбрал Куйбышевский суд Омска. Следователи и суд объяснили вынесенный вердикт тем, что подростков подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Оно вызвало широкий общественный резонанс из-за своей дерзости и жестокости.

В СК РФ по Омской области подчеркнули, что при решении учли характер и обстоятельства случившегося, а также принятые молодыми людьми меры по сокрытию следов преступления.

«Они, находясь на свободе, могут оказать воздействие на малолетнего свидетеля с целью изменения им показаний, а также воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда», — пояснила старший помощник руководителя регионального управления ведомства Лариса Болдинова.

Несовершеннолетние признались в убийстве матери, отчима и младшей сестры 14-летней девочки. Взрослые были против ее дружбы с 17-летним парнем, а за больной сестрой школьница не хотела ухаживать.