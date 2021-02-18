Убившего партнершу во время БДСМ-сессии петербуржца не стали судить

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Василия Субботина. Во время БДСМ-сессии он убил свою 55-летнюю партнершу.

Мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Ходатайство о прекращении дела подала дочь погибшей, «так как Субботин принес свои извинения за содеянное, полностью загладил причиненный преступлением материальный ущерб и моральный вред и они примирились с ним», сообщил Znаk.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Женщина также заявила, что размер компенсации считает достаточным и претензий к подсудимому не имеет. Сам Субботин свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее он не был судим, у него двое детей.

По версии следствия, в ночь на 4 августа 2020 года мужчина находился в доме погибшей в нетрезвом состоянии. Субботин вступил в половой акт с 55-летней женщиной.

Мужчина совершил убийство по неосторожности, не имея мотива, во время БДСМ-сессии. Он нанес своей возлюбленной удар тупым предметом в районе груди, затем шесть ударов по голове и три — в область шеи. Последним стал удар в районе пояса.

«Смерть женщины наступила на месте происшествия по неосторожности Субботина», — говорится в материалах суда.

Мягкое решение в суде объяснили тем, что у мужчины это первое преступление. Также суд принял во внимание то, что он оказал первую медицинскую помощь потерпевшей и вызвал машину скорой после совершения преступления. Также он оказывал помощь на этапе следствия.