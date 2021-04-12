Убитый в фитнес-клубе в «Алых парусах» вор в законе пережил несколько покушений

Застреленный в московском фитнес-центре Али Гейдаров пережил как минимум три покушения. В СК Life Shot подтвердили, что погиб именно он.

Как пишет Life Shot, в прошлом году Гейдаров, или, как его знали в криминальном мире, Альберт Рыжий, вышел на свободу по УДО в 2020 году. По данным Telegram-канала, убитый был ставленником Деда Хасана. В 2016-м Гейдаров попал на семь лет в колонию строгого режима за крупный грабеж.

Ранее в СУ СК России по Москве сообщили, что в фитнес-центре на северо-западе Москвы неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Убийцу сейчас ищут. Следователи завели дело по уголовным статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Telegram-канал Mash написал, что в клубе Гейдаров занимался спортом под именем Геннадий Петров. По предварительным данным, убийца также ходил туда.