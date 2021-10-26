Тела двух взрослых и восьмилетнего ребенка со следами насильственной смерти нашли в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Убитый мужчина оказался бывшим заместителем управляющего столичным филиалом Смоленского банка Михаилом Яхонтовым. Он задолжал крупную сумму по гражданскому иску. Преступники также расправились с его женой и сыном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В распоряжении «360» оказалось видео от дома, где обнаружили тела убитых.

«Убитый — бывший заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, [погибли также] его супруга и их восьмилетний ребенок. <…> Рассматривается несколько версий, в их числе финансовая», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее прокуратура сообщила, что днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице нашли трупы 39-летней женщины, 57-летнего мужчины и восьмилетнего ребенка. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В марте 2019 года Яхонтова осудили на шесть лет за растрату и преднамеренное банкротство. Как пишет Telegram-канал Mash, убитый задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску.