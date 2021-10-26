Убитых взрослых и ребенка нашли в квартире на западе Москвы

Трупы двух взрослых и восьмилетнего ребенка нашли в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, на трупах были выявлены признаки насильственной смерти. На место преступления прибыли первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

В ГСУ СК РФ уточнили, что в квартире были найдены трупы мужчины, женщины и ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По информации Telegram-канала «112», один из погибших в квартире ранее был топ-менеджером одного из российских банков. Мужчина успел отбыть срок за преднамеренное банкротство. Вторая погибшая, по данным «112», — супруга бывшего банкира. Трупы нашла домработница, уточнил источник канала. Женщине было 39 лет. Погибший ребенок, по информации «112», был ее сыном.