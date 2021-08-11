Установить психические расстройства на основании одних только показаний сестер Хачатурян невозможно. Об этом «360» заявила адвокат родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова.

Новая психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами института Сербского уже в рамках дела против покойного Хачатуряна, показала, что причиной его убийства стало жестокое обращение с дочерьми, а также развившееся у них стрессовое расстройство и страх перед отцом. Экспертиза показала, что все три сестры подвергались жестокому обращению со стороны Хачатуряна с 2014 года.

Однако адвокат родственников погибшего заявила «360», что в ходе расследования и судебных заседаний были допрошены лечащие врачи и бригада скорой, которые не усматривали ничего того, о чем заявляют сестры.

«Все экспертизы строятся исключительно на показаниях обвиняемых. Невозможно установить психические расстройства только на этих словах», — заявила Халикова.

По словам адвоката, ничего нового в представленных заключениях они не увидели.

«Следственный орган не может противоречить своим логическим ходам в расследовании, как и психиатры, спустя два года», — отметила она.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин ранее заявил «360», что результаты новой экспертизы подтверждают и углубляют выводы, которые были сделаны ранее.