«Невозможно установить расстройства на словах». Адвокат родных убитого Хачатуряна — о результатах экспертизы
Установить психические расстройства на основании одних только показаний сестер Хачатурян невозможно. Об этом «360» заявила адвокат родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова.
Новая психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами института Сербского уже в рамках дела против покойного Хачатуряна, показала, что причиной его убийства стало жестокое обращение с дочерьми, а также развившееся у них стрессовое расстройство и страх перед отцом. Экспертиза показала, что все три сестры подвергались жестокому обращению со стороны Хачатуряна с 2014 года.
Однако адвокат родственников погибшего заявила «360», что в ходе расследования и судебных заседаний были допрошены лечащие врачи и бригада скорой, которые не усматривали ничего того, о чем заявляют сестры.
«Все экспертизы строятся исключительно на показаниях обвиняемых. Невозможно установить психические расстройства только на этих словах», — заявила Халикова.
По словам адвоката, ничего нового в представленных заключениях они не увидели.
«Следственный орган не может противоречить своим логическим ходам в расследовании, как и психиатры, спустя два года», — отметила она.
Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин ранее заявил «360», что результаты новой экспертизы подтверждают и углубляют выводы, которые были сделаны ранее.