Убийцы хоккеиста Владимира Данилова отправятся в колонию на два года

Посетителей сауны, которые до смерти забили одного из ведущих игроков хоккейного клуба «Локомотив» в Ночной хоккейной лиге Владимира Данилова, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Инцидент произошел в Уфе в августе 2020 года. 43-летний спортсмен вместе с другом отдыхал в сауне. Уже на выходе из-заведения мужчины столкнулись с компанией из четырех человек. Между ними возникла ссора, которая превратилась в драку. На Данилова, по словам его друга, напали сразу четыре человека. От полученных травм хоккеист скончался на месте.

Данное происшествие, как отметили родные спортсмена, хотели «замять». Уголовное дело по факту убийства не заводили в течение месяца. По данным корреспондента «360», суд Башкортостана приговорил каждого из нападавших к двум годам колонии строгого режима.

В начале февраля 2022 года стало известно, что в Ставропольском крае вынесен приговор 33-летнему мужчине, который зарезал свою любовницу в магазине в день ее рождения. По решению суда мужчина 10 ближайших лет проведет в колонии особого режима. Также он будет ограничен в свободе в течение одного года.