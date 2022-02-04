Мужчину, зарезавшего любовницу в магазине в Ставропольском крае, осудили на 10 лет

В Ставропольском крае вынесен приговор 33-летнему мужчине, который зарезал свою любовницу в магазине в день ее рождения. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на информацию прокуратуры региона.

В апреле 2019 года житель Светлограда пришел в магазин, где работала его подруга. Поздравлять ее с днем рождения пьяный мужчина отправился с цветами и ножом.

В магазине он набросился на именинницу и начал ее душить. А затем, затащив женщину в подсобное помещение, изрезал ее ножом.

Протрезвев после задержания, мужчина пояснил, что убил любовницу, поскольку она решила прекратить отношения с ним.

По решению суда мужчина 10 ближайших лет проведет в колонии особого режима. Также он будет ограничен в свободе в течение одного года.