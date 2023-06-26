Эксклюзив 26 июня 2023, 14:10 Убийцу «колбасного короля» приговорили к 20 годам тюрьмы Мособлсуд приговорил Александра Мавриди за убийство Владимира Маругова к 20 годам тюрьмы

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Александра Мавриди приговорили к 20 годам колонии строгого режима за убийство владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, незаконное хранение оружия, побег, вымогательство и другие преступления. «360» показал кадры из зала Мособлсуда.

Заседание прошло 26 июня. Александр Мавриди отказывался общаться с прессой, другие фигуранты дела ругались, пинали стены и требовали прекратить снимать.

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Мособлсуд признал обвиняемого виновным в убийстве, похищении человека, незаконном хранении оружия, незаконном лишении свободы, побеге, вымогательстве и легализации добытых преступным путем денег. Александра Мавриди приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Он выступил с последним словом 21 июня и принес извинения семье погибшего бизнесмена. Мужчина заявил, что убийство не заказное и произошло по стечению обстоятельств.

Владимира Маругова в ноябре 2020 года застрелили из арбалета на даче в Подмосковье. Преступники проникли в дом, взяли его с сожительницей в заложники и потребовали отдать деньги.