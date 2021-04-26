Убийцу попутчицы из Вlаblасаr осудили на 25 лет лишения свободы

Мособлсуд приговорил Виталия Чикирева к 25 годам лишения свободы. Он убил девушку, пока ехал с ней из Москвы в Тулу.

Чикирев был признан виновным убийстве, разбое и неправомерном завладение автомобилем. Следствие и суд установили, что преступления в отношении нескольких женщин обвиняемый совершил в период с ноября по декабрь 2018 года. Он орудовал на территории Москвы и городского округа Чехов в Подмосковье.

Преступник втирался в доверие к своих жертвам. Они приглашали его к себе домой. Там злоумышленник нападал на них. Его добычей, как правило, становились, деньги и ценные вещи. В ночь с 23 на 24 декабря 2018 года он напал на очередную женщину. Сидя в салоне ее машины, преступник задушил ее, а потом спрятал тело в лесу в Чехове.

Обвинительное заключение по делу Чикирева было утверждено заместителем генерального прокурора РФ. По решению суда ближайшие 25 лет он проведет за решеткой. Первые 10 лет — в тюрьме с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.