Сотрудники полиции нашли в подмосковном лесу скелет человека. В преступлении заподозрили Виталия Чикирева, который сейчас сидит в СИЗО из-за другого убийства.

Скелетированные останки человека нашли днем 29 апреля в лесу в Протвине, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции выяснили, что в 2010 году было заведено уголовное дело из-за исчезновения человека. Тогда подозреваемым был Виталий Чикирев, который сейчас находится в московском СИЗО.

В итоге мужчина дал явку с повинной, что в 2010-м участвовал в убийстве девушки. Тело тогда закопали в лесу, за гаражами АЗС в Протвине. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства убийства.

В СИЗО Чикирев попал после того, как директора двух московских ресторанов Burger King Ирину Ахматову нашли мертвой в Подмосковье. Вечером 23 декабря она выехала из Москвы в Тулу на Audi A4. Она ехала с попутчиком, которого нашла через сервис BlaBlaCar. В итоге девушка перестала выходить на связь и пропала. Через неделю по подозрению в убийстве задержали Чикирева. Он признался в преступлении и показал место, где закопал тело.