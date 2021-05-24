Убийцу девятилетней девочки в Нижегородской области приговорили к пожизненному сроку

Житель Нижегородской области Павел Сурков проведет остаток своих дней за решеткой в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в убийстве девятилетней девочки.

Осужденный ранее признался журналистам, что тогда он напился и лишил девочку жизни «на нервной почве» из-за конфликта с ее матерью, которая была беременна от него.

24 сентября 2020 года девятилетняя жительница поселка Неклюдово под Нижним Новгородом вышла из автобуса и пропала. Через несколько часов после исчезновения школьницу нашли мертвой. В последний раз ее видели со взрослым мужчиной.

На следующий день правоохранители задержали Суркова по подозрению в убийстве ребенка. Мать погибшей девочки рассказала, что была в отношениях с убийцей и рассталась с ним, после чего он начал угрожать ее семье. По версии следствия, после конфликта с местной жительницей он пошел на автобусную остановку, встретил там дочь своей бывшей сожительницы, отвел ее в безлюдное место и задушил.