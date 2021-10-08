Убийцу бабушки-таксистки арестовали в Сибири

В Красноярском крае задержали жителя села в Казачинском районе, убившего бабушку-таксистку. Мужчина зарыл тело пенсионерки в колодце, а потом уехал на ее машине в Красноярск и снял деньги с карты. Об этом сообщили на сайте регионального СК.

Следователи установили, что поздно вечером 3 октября 25-летний местный житель попросил 68-летнюю таксистку довезти его из села Пятково в Бобровку. Уже в пути он начал угрожать бабушке ножом, заставив ее сказать пин-коды от банковских карт. После этого он ударил ее ножом в шею, переместил на заднее сиденье, сел за руль и поехал домой. Там он довел дело до конца и скинул труп в колодец на своем участке, присыпав его землей и мусором.

Затем убийца поехал на машине своей жертвы в Красноярск, где снял деньги с карты погибшей в банкомате.

Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу. На допросе он рассказал все подробности совершенного преступления.

Бабушку-таксистку искали с понедельника. Ее тело удалось обнаружить благодаря одной из соседок.