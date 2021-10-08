Пропавшую в Сибири пенсионерку-таксистку нашли мертвой в колодце соседей

В Красноярском крае нашли тело 69-летней пенсионерки, пропавшей пять дней назад в селе Дудовка. Бабушку, работавшую в такси, обнаружили зарытой в колодце на соседнем участке. Об этом другая ее соседка рассказала NGS24.ru.

Сельчанку никто не видел с 3 октября. Ночью старушка, как обычно, таксовала. Но в какой-то момент пропала со связи. В пятницу нашли мертвой.

Но если бы не соседка Ольга, возможно, труп бы еще не скоро обнаружили. Женщина как-то зашла к соседям за сеном. Когда они с хозяйкой пили чай, к дому подъехала полиция. Стражи порядка спросили у них, не видели ли они женщину на белой машине. Но те лишь развели руками.

Вернувшись домой, Ольга поняла, что с недавнего момента соседи начали вести себя подозрительно. То у них внезапно откуда-то появились деньги, а потом они зачем-то закопали колодец. Но, как это произошло, она не видела, хотя каждый день ходит мимо их дома. Она решила рассказать об этом полиции.

Тело действительно нашли в колодце. А в убийстве заподозрили сожителя соседки Ольги.

Ранее в Курской области вынесли приговор женщине, которая заживо сожгла своего сына.