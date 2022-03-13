Убийца модели Гретты Ведлер вел переписку от ее имени

Друг пропавшей год назад модели Гретты Ведлер, труп которой нашли в багажнике машины в Липецке, рассказал, что переписывался с ней в день ее исчезновения, 24 февраля 2021 года. Уже тогда он заметил, что она общалась не так, как обычно. Переписку от ее имени мог вести убийца, передал РЕН ТВ.

Друг модели рассказал, что знал ее с 2017 года и они очень близко общались. По его словам, каждый день они созванивались по видеосвязи, обменивались аудиосообщениями. И последнее видео от нее он получил в мессенджере 24 февраля 2021 года, в день ее исчезновения. После этого были только обычные текстовые сообщения.

«И отговорки, почему она не может говорить, максимально тупые для XXI века — что камера сломалась, звук плохой и так далее», — сообщил друг убитой.

Он заподозрил неладное уже 26 февраля. Чтобы проверить, задавал вопросы, ответы на которые знала только она, но они просто игнорировались.

«Она говорила 28 февраля: „Этот ***** не сел в самолет, у него остался мой телефон, я лечу в Джакарту одна“. Конец цитаты», — рассказал он.

В тот же день с ее аккаунта пришло сообщение о том, что некий Дима вернул ей весь долг, подарил билеты на Бали и MacBook. В ночь на 1 марта она написала и попросила забронировать отель в Джакарте. На следующий день он позвонил в этот отель, представился ее братом и спросил, не заселялась ли у них эта девушка. Ему сказали, что нет.

«И тогда я уже понял, что со мной общалась все это время не она, начиная с 24 февраля», — рассказал друг погибшей.

Он связался с ее другом из Москвы, с которым не знаком лично, но слышал о нем от девушки. Попросил его помочь, объяснил ему всю ситуацию и скинул материалы, которые ему присылала подруга.

«Она мне просто до этого скидывала видосы, где Дима ей там и угрожает… И она мне рассказывала про ситуацию с удушением в машине. Я все это просто написал ему, и он, как я понимаю, с таким материалом уже обратился в полицию. Потом уже через два дня мне сказали, что она не покидала Россию. То есть ее телефон засечен в Москве», — сообщил он.

Тело Гретты Ведлер нашли спустя год после ее пропажи. Останки обнаружили в чемодане в багажнике машины в Липецке.