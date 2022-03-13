Тело модели Гретты Ведлер нашли спустя год в багажнике в Липецке

Тело пропавшей год назад известной модели Гретты Ведлер обнаружили в чемодане в багажнике машины в Липецке. Об этом сообщил Telegram-канал «112». По его сведениям, подозреваемого в убийстве задержали.

Девушка пропала год назад. Ее знакомый обратился в полицию в марте 2021 года и рассказал, что не может с ней связаться с 24 февраля. Друзья 23-летней Ведлер отметили, что модель состояла в отношениях с мужчиной, который преследовал ее и угрожал ей убийством. По информации канала, возлюбленный Гретты Ведлер также украл у девушки 150 тысяч рублей. Это случилось как раз незадолго до того, как модель пропала.

Известно, что в последнее время девушка жила в московском отеле. СМИ предположили, что она переехала туда, чтобы защититься от преследований возлюбленного.

Для поисков Гретты Ведлер привлекали волонтеров. Добровольцы распространили ориентировки на пропавшую.