Криминал 05 июля 2023, 14:18 Убийство свекрови ради квартиры раскрыли в Москве спустя 20 лет СК раскрыл совершенное 20 лет назад убийство свекрови ради квартиры на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному округу Москвы установил обстоятельства убийства 61-летней женщины, которое произошло в 2002 году на Севастопольском проспекте столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, тело женщины обнаружили 12 апреля 2002 года вблизи Севастопольского проспекта с признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты установили причастность к преступлению бывшей невестки потерпевшей. Ей предъявили обвинение.

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В результате расследования выяснилось, что обвиняемая решила убить свекровь из-за принадлежащей ей недвижимости. Для этого она вместе с неустановленным соучастником преступления сняла квартиру на улице Академика Арцимовича и вызвала для укола на дому потерпевшую, которая была медицинским работником. Жертве нанесли удары по голове металлическим предметом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Во время допроса обвиняемая полностью признала вину. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Следственные действия для сбора и закрепления доказательств продолжатся.

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