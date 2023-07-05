Криминал 05 июля 2023, 08:50 Психически больную красноярку отправили на 17 лет в тюрьму за убийство отца и нападение на детсад Красноярский суд приговорил Полину Дворкину к 17 годам тюрьмы за нападение на детсад РИА «Новости»

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Полину Дворкину приговорили к 17 годам колонии, принудительному лечению и выплате компенсации за убийство отца и неудавшееся вооруженное нападение на детский сад. Вердикт вынес Красноярский краевой суд, сообщило РИА «Новости».

Прокурор просил отправить обвиняемую в тюрьму на 19 лет, а ее мать требовала компенсировать моральный ущерб на сумму 10 миллионов рублей. Судья Ирина Шматова приговорила Полину Дворкину к 17 годам в колонии общего режима, двум годам ограничения свободы, выплате компенсации на сумму один миллион рублей и лечению.

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«Назначить Дворкиной принудительные меры медицинского характера <…> наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы», — объявила она.

Девушка устроила нападение на детсад № 31 в конце марта 2022 года сразу после того, как застрелила во время ссоры своего 56-летнего отца. Она пришла в детсад во время тихого часа под предлогом забрать ребенка, но воспитатели заметили под пальто ружье и повалили ее на пол. Во время борьбы Полина Дворкина выстрелила в стену, никто не пострадал. На допросе она призналась, что хотела убить всех мальчиков.

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