Криминал 02 февраля 2024, 17:47 Убийство мужчины на рынке в 2001 году раскрыли в Москве СК задержал подозреваемого в избиении до смерти мужчины в Москве в 2001 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следователи раскрыли убийство, совершенное на Вятском рынке в Москве в 2001 году. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Согласно данным следствия, вечером 17 сентября 2001 года на территории продуктового рынка в Москве подозреваемый совершил нападение на мужчину и нанес ему удары металлическим предметом. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения, ставшие впоследствии причиной смерти. Убийце удалось скрыться.

Реклама

Изучая материалы нераскрытых дел, оперативники провели дополнительные экспертизы. Это позволило найти 58-летнего злоумышленника, который находился в Санкт-Петербурге. Его доставили в столицу.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Также в столице завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушки, которое произошло в 1997 году на востоке города.