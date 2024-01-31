31 января 2024, 13:13
Убийство 25-летней давности раскрыли в Москве
СК завершил расследование изнасилования и убийства девушки в Москве в 1997 году
В столице завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушки, которое произошло в 1997 году на востоке столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.
По данным следствия, 5 июня трое мужчин изнасиловали девушку в чердачном помещении дома на улице Плющева. Чтобы избежать последствий, они убили жертву, нанеся ей колото-резаные ранения в грудь и живот. Пострадавшая умерла на месте происшествия.
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В 2023 году двух подозреваемых задержали. Обвинения в совершении убийства предъявили мужчинам 1978 и 1979 годов рождения. Они уже были неоднократно судимы. Третий соучастник преступления умер до начала процесса.
Оба подозреваемых признали вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело передали в суд для последующего рассмотрения и вынесения приговора.
Ранее столичные полицейские поймали в Москве убийцу подростка, погибшего 26 лет назад.
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