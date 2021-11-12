Стало известно о состоянии пострадавшей от нападения собаки жительницы Мытищ

Жительница Мытищ серьезно пострадала после того, как мужчина натравил на нее собаку. В частности, у женщины зафиксировали множественные гематомы. Об этом «360» сообщила Наталья — подруга пострадавшей Юлии.

По словам Натальи, Юлия совершала утреннюю пробежку через лес по технической территории и увидела пьяного мужчину с собакой.

«Он ее чуть не задавил, она достает телефон, чтобы снять, начинает снимать. Он потом включил задний [ход], потом открыл заднюю дверь машины, оттуда вылетела собака без намордника», — рассказала собеседница «360».

Мужчина несколько раз произнес команду: «Взять!», — после чего пес напал на жительницу Мытищ. На место прибыли полиция и скорая помощь.

«Пострадала она здорово. У нее травма плеча, предплечья, множественные гематомы, укусы. Участковый соизволил только через восемь дней до нее дойти, хотя заявление было подано», — добавила Наталья.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова, полиция задержала подозреваемого. Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, сейчас проводится проверка.

Известно, что 25 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 38-летней местной жительницы. Она сообщила, что мужчина натравил на нее собаку. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что женщину чуть не сбила красная Audi. После этого мужчина выпустил из автомобиля бойцовскую собаку и скомандовал: «Взять». Пес бросился на женщину, которая снимала все происходящее на камеру. Хозяин животного попытался отобрать у нее телефон.

Подмосковный главк СК ходатайствовал перед прокурором о передаче материалов проверки по этому делу из полиции в следственный отдел по городу Мытищи.