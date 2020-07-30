«У него были приступы ревности». Знакомый рассказал, что искромсавший жену под Челябинском бил и других жен

Житель Башкирии, который, по версии следствия, убил свою жену по дороге в Сатку на глазах двоих детей, ранее избивал первую супругу. Об этом «360» рассказал знакомый подозреваемого.

«Знаю, что он также бил первую супругу. Она просто вовремя ушла. У него были сильные неконтролируемые приступы ревности. И вот вторая жена. Он ее сильно избил неделю назад, она ушла к своим родителям. Он приехал, умолял вернуться, она согласилась и дала ему последний шанс. Как видите, это и правда последний шанс», — пояснил знакомый обвиняемого.

По его словам, все слышали версию про ревность из-за неверности супруги, но никто точно не знает, так ли это на самом деле.

«Он учился с моей младшей сестрой в одном классе. Мы никогда особо не общались, за руку не здоровались. Не были друзьями. Видел его последний раз года три назад», — заключил знакомый мужа погибшей женщины.

Ранее появилась видеозапись убийства жительницы Башкирии. Задержан муж погибшей, который подозревается в совершении преступления. Убийство произошло на глаза двух маленьких детей.