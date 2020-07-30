«У него были приступы ревности». Знакомый рассказал, что искромсавший жену под Челябинском бил и других жен
«Знаю, что он также бил первую супругу. Она просто вовремя ушла. У него были сильные неконтролируемые приступы ревности. И вот вторая жена. Он ее сильно избил неделю назад, она ушла к своим родителям. Он приехал, умолял вернуться, она согласилась и дала ему последний шанс. Как видите, это и правда последний шанс», — пояснил знакомый обвиняемого.
По его словам, все слышали версию про ревность из-за неверности супруги, но никто точно не знает, так ли это на самом деле.
«Он учился с моей младшей сестрой в одном классе. Мы никогда особо не общались, за руку не здоровались. Не были друзьями. Видел его последний раз года три назад», — заключил знакомый мужа погибшей женщины.
Ранее появилась видеозапись убийства жительницы Башкирии. Задержан муж погибшей, который подозревается в совершении преступления. Убийство произошло на глаза двух маленьких детей.