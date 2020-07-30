Жестокое убийство женщины под Челябинском попало на видео. Муж искромсал ее ножом

Опубликовано видео убийства жительницы Башкирии в Челябинской области. Подозреваемый — муж погибшей. По версии следствия, он несколько раз ударил жену ножом из-за бытовой ссоры.

Все произошло днем 29 июля на дороге около деревни Алексеевки Саткинского района. Семья ехала в стоматологию лечить зубы одной из дочерей. Машина припарковалась у обочины, в салоне муж и жена поссорились. Затем, по версии следствия, мужчина ударил женщину ножом. Все случившееся видели дети пары — две девочки, которым два и четыре года. Сейчас дети находятся у матери погибшей.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого — 31-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. Обращение направят в Саткинский городской суд.

У подозреваемого также есть сын от первого брака. Семья проживала в Башкирии.

Ранее стало известно об убийстве женщины в Санкт-Петербурге. Расчлененное тело женщины нашли во дворе жилого дома. Подозреваемый — муж погибшей, по версии следствия, спланировал преступление заранее.