Криминал 28 февраля 2024, 13:57 Туристов в Калининграде накажут за пикник на братской могиле СК возбудил уголовное дело на туристов за пикник у Вечного огня в Калининграде РИА «Новости»

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Задержанные за вандализм на воинском мемориале мужчина и женщина в Калининграде стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в надругательстве над могилами, сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.

Преступление в ночь на 27 февраля зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Следователи выяснили, что 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя женщина из Ижевска устроили на братской могиле — мемориальном комплексе 1200 гвардейцам — пикник и прыжки через Вечный огонь. Напоследок туристы забрали корзину с цветами, которую возложили к памятнику.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Следователи обещали установить все без исключения обстоятельства произошедшего.

Нарушителей задержали силами Росгвардии и полиции. Мужчину увезли в спецприемник, а женщину госпитализировали.