Цивина и Дрожжину потребовали арестовать по делу об имуществе актера Баталова

Следствие потребовало арестовать артистку Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Их обвиняют в мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной <…> Следователи просят арестовать их на срок до 18 декабря», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Хамовнического суда Москвы.

Утром 26 октября Следственный комитет России заявил о предъявлении обвинений Цивину и Дрожжиной. Их задержали по обвинению в незаконном захвате квартиры. Вдова и дочь Баталова из-за обмана остались без доли в четырехкомнатной квартире, двух квартир, мастерской актера и крупной суммы денег. Женщин признали потерпевшими по делу о мошенничестве. Спорное имущество отправили под арест.

Алексей Баталов скончался июне 2017 года. После этого вдова и дочь артиста заключили договоры пожизненного содержания с иждивением. Цивин и Дрожжина являются знакомыми семьи Баталова. Дрожжина — заслуженная артистка России. Она снималась в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка».