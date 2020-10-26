Цивину и Дрожжиной предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом актера Баталова

Наталию Дрожжину и Михаила Цивина задержали по обвинению в незаконном захвате квартиры. Из-за них, по версии следствия, лишилась имущества вдова актера Алексея Баталова.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина (мошенничество). В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение», — сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве напомнили, что вдову и дочь Баталова обманом лишили доли в четырехкомнатной квартире, двух квартир, мастерской актера и крупной суммы денег. В связи с этим следователи признали женщин потерпевшими и начали допрашивать свидетелей. Сейчас спорное имущество находится под арестом, а специалисты проводят судебные экспертизы, в том числе почерковедческую.

«Фигуранты задержаны, <…> с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе.

Алексей Баталов ушел из жизни в июне 2017 года. Семья актера заключила договоры пожизненного содержания с иждивением. В сентябре 2020 года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, по итогам которой завели уголовное дело.