Мужчина облил горючим свою знакомую и устроил поджог в ее квартире в Балашихе | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 20:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мужчина облил горючим свою знакомую и устроил поджог в ее квартире в Балашихе СК сообщил о задержании подозреваемого в поджоге и убийстве женщины в Балашихе

Читать 360tv в

Житель Балашихи поджег свою знакомую и ее квартиру на фоне личной обиды. Женщина скончалась. В ГСУ СК России по Московской области сообщили «360» о задержании подозреваемого.

Реклама

По данным следствия, 13 октября 48-летний мужчина пришел в квартиру к своей знакомой в микрорайоне Керамик в Балашихе. Злоумышленник решил расправиться со знакомой и ее друзьями на фоне обиды.

«В ходе конфликта на почве длительных личных неприязненных отношений мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью свою знакомую, а также помещение квартиры, в которой в тот момент находились двое гостей хозяйки квартиры, и совершил поджог», — рассказали в ведомстве.

После случившегося мужчина скрылся с места происшествия. Спустя время следователи задержали подозреваемого.

Жительница дома рассказала «360», что в квартире постоянно происходили драки и алкогольные вечеринки.

«Квартира антисоциальная, постоянно выпивания были какие-то. Видимо, в очередной раз у них произошла какая-то драка. Как говорят, в ссоре произошел поджог», — заявила она.

По словам женщины, в тот момент она находилась в соседнем доме, поэтому она видела, как соседи прыгали с балкона, чтобы спастись.

«Бабушку мою снимали с пожарной лестницы. Соседка, хозяйка квартиры, с балкона прыгала», — рассказала местная жительница.

По ее словам, у выживших участников трагедии около 80 процентов ожогов тела. Женщина, которую злоумышленник облил горючим, скончалась. Собеседница «360» отметил, что на жителей этой квартиры постоянно жаловались соседи.

«Парня, которого подозревают в поджоге, задержали. А что у них на самом деле произошло, не знаю, но у них постоянно драки какие-то были. <…> У нас ванна полностью залита, обгорела, коридор, дверь полностью обгорела, мы уже сняли ее. туалет весь залит, на кухне», — добавила женщина.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом».

2 0 0 1 1 0