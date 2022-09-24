Труп пенсионерки обнаружили в ковре на балконе в Москве. Он лежала там полгода под присмотром сожителя | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber Труп пенсионерки обнаружили в ковре на балконе в Москве. Он лежала там полгода под присмотром сожителя Мужчина полгода хранил на балконе труп своей пожилой сожительницы

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На балконе в Москве обнаружили труп пожилой женщины, она лежала там полгода, ее сожитель (почти в два раза моложе) все это время спокойно жил в этой квартире. Подробности рассказывает канал «360».

Тело мертвой 87-летней женщины обнаружили на балконе многоэтажки, расположенной на Ангарской улице. Ее 45-летний сожитель все это время продолжал жить в квартире. Тело было завернуто в полиэтиленовый пакет и ковер.

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По информации канала, мужчина сначала снимал у нее комнату, потом их отношения перешли на другой уровень, и пенсионерка начала рассказывать другим жильцам, будто этот мужчина — ее сын.

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Жильцы-соседи подтвердили, что женщина называла его «сыном». Он также зачем-то звонил на сотовый телефон пожилой соседки и передавал ей якобы слова этой женщины, хотя она на тот момент была мертва. Перед смертью погибшая также говорила, что он ей «надоел», но его «жалко».

Ранее бабушка неудавшегося колумбайнера из Нижнего Новгорода рассказала каналу о внуке. По ее словам, молодой человек заранее распространял слухи о готовившемся им преступлении.

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