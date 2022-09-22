«Пил таблетки». Бабушка неудавшегося колумбайнера из Нижнего Новгорода рассказала о внуке | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 20:39 Поделиться Telegram

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Viber «Пил таблетки». Бабушка неудавшегося колумбайнера из Нижнего Новгорода рассказала о внуке Студента из Нижнего Новгорода задержали за слухи о подготовке убийства в местной школе niu niu/Unsplash. com

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В Нижнем Новгороде задержали 20-летнего студента, подозреваемого в подготовке массовых убийств в местной школе № 169. Его бабушка Нина рассказала «360», почему молодой человек распространил слухи о готовящемся преступлении.

По информации источника «360», Ярослав Ч. распустил слухи о подготовке «колумбайна» в школе № 169, чтобы привлечь внимание учащейся там девушки. Однокурсница молодого человека рассказала, что парень был не слишком общительным, но учился довольно неплохо. Друг задержанного отметил: Ярослав увлекается рисованием и много читает. Слухи о подготовке массового убийства в школе он назвал неудачной шуткой.

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Бабушка студента назвала его тихим и спокойным мальчиком. По ее словам, он редко выходит из дома, предпочитая реальному общению компьютер. Собеседница «360» отметила, что ее супруг страдал шизофренией. Странности могли передаться внуку по наследству.

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«Я ему говорю: у тебя часто плохое настроение, тебе надо обратиться [к врачу], я подумала, что есть что-то наследственное. После этого он вроде бы обратился, пил таблетки. Он ходил в Нижнем [Новгороде] к платному, поэтому какой она там ставила диагноз — трудно сказать», — уточнила Нина.

Год назад в Пермском университете устроили стрельбу, жертвами которой стали шесть человек. Силовики задержали стрелка — им оказался студент Тимур Бекмансуров. На недавнем судебном слушании он признал свою вину.

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