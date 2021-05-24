Труп младенца нашли в мусорном баке в Москве

Обстоятельства и причины смерти новорожденного ребенка, труп которого нашли в мусорке на Ленинградском проспекте в Москве, выясняют правоохранительные органы. О ЧП сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Труп мальчика обнаружили в мусорном баке днем 24 мая. По данному факту начата проверка. Точная причина смерти ребенка будет установлена после экспертизы. Его матери может грозить уголовная ответственность. Проверка продолжается.

Ранее стало известно о гибели на Урале двухлетнего мальчика. Его тело со страшными ожогами нашли в квартире одного из поселков в Челябинской области. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Известно, что его мать злоупотребляет алкоголем и ранее была лишена родительских прав в отношении своего старшего ребенка.