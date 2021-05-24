Труп двухлетнего мальчика с ожогами на лице нашли под Челябинском

Труп двухлетнего мальчика с обширными ожогами и синяками обнаружили в квартире одного из домов в поселке Западный Челябинской области. Правоохранители не исключают, то ребенка могли убить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК РФ. Точная причина смерти мальчика будет установлена после вскрытия.

Следователи работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства, при которых мальчик получил такие серьезные травмы. Устанавливаются люди, которые могут быть причастны к этому. Правовая оценка будет также дана работе социальных служб и органов опеки.

Проверку начала и региональная прокуратура. По данным надзорного ведомства, семья, где рос мальчик, была неблагополучной. Его мать была лишена родительских прав на старшего ребенка.

Местное издание 74.ru уточнило, что родители погибшего злоупотребляли спиртным. По их словам, мальчик сам ошпарился в ванной. У него пострадали живот и лицо.