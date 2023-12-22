Криминал 22 декабря 2023, 08:43 Троих малолетних диверсантов задержали в Запорожской области ФСБ задержала несовершеннолетних диверсантов, готовящих теракты под Запорожьем РИА «Новости»

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Представители Федеральной службы безопасности вместе с правоохранителями задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, задержанные состояли в диверсионной группе «Черный Саботаж». Они получали задания от украинских кураторов. В прошлом году банда получила гражданство РФ. Члены группировка заняли активную пророссийскую позицию, при этом передавали сотрудникам Службы безопасности Украины данные о ВС России и руководстве региона.

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Банда организовывала теракты с покушением на должностных лиц. В декабре прошлого года участники группировки передали ВСУ координаты гостинично-ресторанного комплекса, по которому впоследствии ударили ракетами. В результате ранения получили трое человек, два пострадавших погибли.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что украинские спецслужбы нарастили переброску диверсантов в Россию. Они планируют проводить мероприятия по дестабилизации обстановки в стране.