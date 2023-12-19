Общество 19 декабря 2023, 18:40 Украину уличили в переброске дополнительных диверсантов в Россию Директор ФСБ Бортников заявил о росте числа украинских диверсантов в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спецслужбы Украины увеличили переброску в Россию своих агентов и диверсантов для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу.

Он подчеркнул, что проникающие в Россию украинские агенты вербуют своих сторонников. Их личности оперативно устанавливают и нейтрализуют сотрудники ФСБ.

Реклама

«Киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред в тылу», — заявил Бортников.

Глава ФСБ добавил, что российские спецслужбы проводят необходимое количество мероприятий для выявления засланных агентов, а также завербованных ими людей. Он добавил, что многие дела остаются закрытыми от публики, но в свое время их сделают достоянием общественности.

В минувший понедельник, 18 декабря, пресс-служба ФСБ сообщила о задержании украинского диверсанта в Ижевске. В ведомстве уточнили, что вражеский агент готовил покушение на руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.

Силовики уточнили, что речь идет о завербованном украинскими спецслужбами россиянине. По заданию кураторов он изготовил самодельную бомбу с целью убить руководителя одного из оборонных заводов.