Трое нападавших на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались россиянами

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы сообщил о задержании подозреваемых в совершении хулиганских действий. Все они граждане России 2000, 2002 и 2003 года рождения. Полиция продолжает розыск еще одного участника конфликта.

В Следкоме сообщили, что речь идет о драке, произошедшей по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве.

«В вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок и подвергли избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку», — сообщила пресс-служба ведомства.

Потерпевших опросили. Состояние здоровья ребенка проверят специалисты.

Столичный главк МВД опубликовал видео с участниками драки. На их задержание понадобилось менее суток.

Ранее стало известно, что мужчина со своим приятелем и несовершеннолетним сыном 4 ноября подверглись нападению неизвестных. В Сети появилось видео, как четыре человека бьют отца мальчика.