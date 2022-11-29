Криминал 29 ноября 2022, 14:04 Трое мужчин в Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж РЕН ТВ: трое мужчин в Тамбове похитили 18-летнюю девушку прямо из ее квартиры

Читать 360tv в

Трое мужчин похитили 18-летнюю девушку в Тамбове. Подозреваемые — 20-летний парень, его старший брат и их отец. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Насколько известно, поводом для преступления стало нежелание родственников девушки выдать ее замуж за подозреваемого. Мужчины втроем ворвались в квартиру, где проживали их знакомые, схватили девушку и вынесли ее на улицу без ее согласия. Девушку насильно увезли в Нижегородскую область, где через несколько дней она смогла сбежать из плена и обратилась в полицию.

Реклама

Несостоявшийся жених задержан, он заключен под стражу. Его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.

Реклама

В сентябре в Нижнем Новгороде перед судом предстал мужчина, которого обвинили в похищении и изнасиловании девушки. Известно, что он похитил свою 24-летнюю знакомую и держал ее в подвале в течение нескольких дней. За это время он над девушкой несколько раз надругался. Маньяка приговорили к трем годам лишения свободы.