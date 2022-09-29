Мужчину осудили за похищение и изнасилование девушки в Нижнем Новгороде | 360°

Общество 29 сентября 2022, 05:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мужчину осудили за похищение и изнасилование девушки в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде перед судом предстал мужчина, которого обвинили в похищении и изнасиловании девушки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Реклама

По данным информагентства, мужчина похитил свою 24-летнюю знакомую и держал ее в подвале в течение нескольких дней. За это время он несколько раз надругался над девушкой. Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

0 0 0 0 0 0