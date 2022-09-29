Мужчину осудили за похищение и изнасилование девушки в Нижнем Новгороде | 360°

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Мужчину осудили за похищение и изнасилование девушки в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде перед судом предстал мужчина, которого обвинили в похищении и изнасиловании девушки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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По данным информагентства, мужчина похитил свою 24-летнюю знакомую и держал ее в подвале в течение нескольких дней. За это время он несколько раз надругался над девушкой. Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Суд

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