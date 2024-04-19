Криминал 19 апреля 2024, 04:43 Три литра пива, 250 граммов коньяка и 300 часов работ. Суд назначил авиадебоширке из Петербурга наказание Петербурженку суд приговорил к 300 часам работ за дебош на борту самолета Pixabay

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Саратовский районный суд приговорил 26-летнюю петербурженку к обязательным работам за дебош на борту самолета, в результате которого лайнер вынужденно сел в Саратове. Женщина перед полетом выпила три литра пива и 250 граммов коньяка, чтобы уснуть в полете, однако все пошло не по плану. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба суда.

«Допрошенная в судебном заседании подсудимая <…> вину в совершении указанного преступления признала полностью, пояснила, что не помнит произошедшего в полном объеме», — сказано в сообщении.

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Женщине вменили статью о хулиганстве и назначили ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Пассажирка вела себя на борту неадекватно, курила электронную сигарету и пыталась открыть дверь запасного выхода прямо в полете. Девушка нецензурно ругалась и дралась с проводниками. Пилоты были вынуждены совершить незапланированную посадку в Саратове.