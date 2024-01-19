Происшествия 19 января 2024, 14:43 Пьяная петербурженка попыталась открыть дверь самолета прямо в полете Уголовное дело возбудили в Саратове против петербурженки из-за дебоша в самолете РИА «Новости»

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Пьяная петербурженка 17 января устроила дебош в самолете, который летел из Сочи в Северную столицу. Командир судна совершил экстренную посадку в Саратове, где нарушительницу передали в руки полиции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

По словам бортпроводницы, 26-летняя девушка вела себя неадекватно, дралась, пыталась открыть дверь самолета, когда он набрал высоту. Нарушительница также нецензурно выражалась и курила электронные сигареты.

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Задержанная заявила в полиции, что перед рейсом употребляла спиртные напитки. Она надеялась, что сможет уснуть в самолете, но вместо этого устроила скандал. Девушка уверяла, что не помнит своих действий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ о хулиганстве на воздушном транспорте.

Ранее дебош на борту устроила пьяная пассажирка рейса Анталья — Москва. Девушка бегала по салону, ругалась с бортпроводниками и приставала в другим пассажирам.