16 августа 2023, 19:03
Тренера карате из Петербурга задержали по подозрению в развращении 12-летнего мальчика
МВД: полиция Петербурга задержала тренера, подозреваемого в развращении мальчика
Петербургские полицейские задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в развращении школьника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Мать 12-летнего мальчика обратила в полицию Красногвардейского района 12 августа. Женщина сообщила, что ее сын занимается карате в одной из спортивных школ на Ириновском проспекте.
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По словам петербурженки, тренер пытался развратить ребенка с июня по июль 2023 года. В этот период мальчик и подозреваемый находились в детском лагере в Краснодарском крае.
«Кроме того, после лагеря мальчик поехал к родственникам в город Анапу, где в одной из социальных сетей наставник также общался с ребенком на взрослые темы и отправлял запрещенные фотографии», — указали в пресс-службе.
Мужчину задержали 14 августа у него дома на проспекте Наставников. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях с несовершеннолетним младше 14 лет.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил подозреваемого под стражу. Тренеру грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Ранее власти Анапы пообещали усилить меры безопасности в детских лагерях курорта после нападения педофила на школьниц. Мужчина проник в палату к третьеклассницам.
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