Трехмесячная девочка умерла на Сахалине, в крови обнаружили спирт. Соседи говорят, что родители постоянно выпивали

Трагедии, случившейся на Сахалине, похоже, можно было избежать. Родители погибшей трехмесячной девочки постоянно употребляли алкоголь, и на них до этого происшествия уже жаловались соседи.

«Узнала от органов профилактики, что мама была в неадекватном состоянии. К ним вызывали представителей органов опеки и раньше», — рассказала «360» соседка Юлия о семье, где погиб младенец.

По словам другого соседа, пара переехала в квартиру около года назад, и все начали замечать, что новые жильцы злоупотребляют алкоголем — причем оба, даже после того, как у них появилась дочь.

«Молодые люди выпивают часто. Ребенок родился, но они не прекратили пить. Два или три раза приезжали органы опеки, один раз — полиция», — поделился с «360» сосед по лестничной клетке Геннадий.

Ранее стало известно, что в квартире в Томари Сахалинской области умерла трехмесячная девочка. Сначала экспертиза показала, что это случилось из-за порока сердца, но в крови младенца обнаружили спирт. Теперь родителей будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело расследует СК.