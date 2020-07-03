Трехмесячная девочка умерла на Сахалине. К делу подключился Следком
На Сахалине расследуют смерть младенца. Девочка предварительно погибла от порока сердца, но в ее крови обнаружили спирт. Теперь к делу подключился Следственный комитет.
Все произошло в городе Томари Сахалинской области. Девочка умерла в квартире на руках у матери. Но позже экспертиза открыла новые обстоятельства.
«Согласно судебно-медицинской экспертизе смерть новорожденной наступила от врожденного порока сердца. Вместе с тем, при исследовании у ребенка в организме был обнаружен этиловый спирт, который поступил извне», — заявили в Следственном комитете.
Позже выяснилось, что младенцу родители не оказывали должного ухода. В итоге следствие приняло решение открыть уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
Родителям может грозить до двух лет лишения свободы.