28 марта 2023, 19:11
Трех подозреваемых в разбойном нападении на мужчину у банка задержали в Москве
МВД: полицейские задержали трех мужчин, заподозрив их в разбое возле банка на юге Москвы
Правоохранители задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на мужчину у одного из банков на Криворожской улице в Москве. Об этом сообщило «МВД Медиа».
Следователи установили, что 34-летний потерпевший нашел в Сети объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Мужчина условился о встрече у одного из банков на Криворожской улице.
Реклама
Но на молодого человека и его знакомого напали трое незнакомцев с газовым баллончиком. Они избили потерпевшего и забрали его куртку, в кармане которой лежали мобильный телефон и наушники.
По подозрению в нападении на Волгоградском проспекте задержали трех приезжих. Они уже успели сбыть похищенное. По данному факту возбудили уголовное дело. Фигурантов арестовали.
Ранее сотрудница офиса микрозаймов в Иркутской области отдала грабителю купюры банка приколов.
Банки
Преступления
Деньги
Реклама
Реклама