Криминал 28 марта 2023, 19:11 Трех подозреваемых в разбойном нападении на мужчину у банка задержали в Москве МВД: полицейские задержали трех мужчин, заподозрив их в разбое возле банка на юге Москвы

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Правоохранители задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на мужчину у одного из банков на Криворожской улице в Москве. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Следователи установили, что 34-летний потерпевший нашел в Сети объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Мужчина условился о встрече у одного из банков на Криворожской улице.

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Но на молодого человека и его знакомого напали трое незнакомцев с газовым баллончиком. Они избили потерпевшего и забрали его куртку, в кармане которой лежали мобильный телефон и наушники.

По подозрению в нападении на Волгоградском проспекте задержали трех приезжих. Они уже успели сбыть похищенное. По данному факту возбудили уголовное дело. Фигурантов арестовали.

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