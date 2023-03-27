Происшествия 27 марта 2023, 16:25 Сотрудница офиса микрозаймов в Иркутской области отдала грабителю купюры банка приколов

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В Ангарске в Иркутской области 47-летнему местному жителю грозит реальный срок за украденные купюры банка приколов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчина, одетый во все черное и вооруженный отверткой, ворвался в офис микрофинансовой организации и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница компании выдала грабителю пачку купюр, и он ушел, не зная, что деньги фальшивые.

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Когда злоумышленник понял, что ему подсунули подделку, к офису уже приехала полиция. Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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